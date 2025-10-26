Смотреть онлайн Gargzdu Gargzdai SC - Жальгирис 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Литва — Чемпионат Литвы по баскетболу. ЛКЛ: Gargzdu Gargzdai SC — Жальгирис . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:50 по московскому времени .
16:24 17:21 20:16 20:28
Превью матча Gargzdu Gargzdai SC — Жальгирис
Команда Gargzdu Gargzdai SC в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Жальгирис, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.