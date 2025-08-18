18.08.2025
Смотреть онлайн Etugen University - Университет Ниппон Таику 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — WINLINE Basket Cup: Etugen University — Университет Ниппон Таику . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
WINLINE Basket Cup
Завершен
17:22 28:20 18:13 21:25
84 : 80
18 августа 2025
