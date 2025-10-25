Смотреть онлайн Ланьцут - Декка Пелплин 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша. Дивизион 1. Баскетбол: Ланьцут — Декка Пелплин, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене MOSiR Lancut.
20:26 16:21 22:12 1:3
Превью матча Ланьцут — Декка Пелплин
Команда Ланьцут в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Декка Пелплин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.