
25.10.2025

Смотреть онлайн Ланьцут - Декка Пелплин 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша. Дивизион 1. Баскетбол: ЛаньцутДекка Пелплин, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене MOSiR Lancut.

МСК, 7 тур, Арена: MOSiR Lancut
Польша. Дивизион 1. Баскетбол
Ланьцут
Отменен
20:26 16:21 22:12 1:3
77 : 70
25 октября 2025
Декка Пелплин
Превью матча Ланьцут — Декка Пелплин

Команда Ланьцут в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Декка Пелплин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
16
3-х очк. попадания
4
9
Реализовано штрафных
19
11
% реализации штрафных
63.3
50
Игры 7 тур
26.10.2025
Спуйня Старгард
93:73
Зубры Белосток
Завершен
26.10.2025
LKS Lodz
81:80
Политехника Опольска
Завершен
26.10.2025
Polonia 1912 Leszno
88:67
ГКС Тыхы
Завершен
26.10.2025
Полония
86:77
Полфарма Старогард
Завершен
25.10.2025
Ланьцут
77:70
Декка Пелплин
Отменен
24.10.2025
КСК Нотец Иновроклав
82:79
Miners Katowice
Завершен
Комментарии к матчу
