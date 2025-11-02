Превью матча Декка Пелплин — Политехника Опольска

Команда Декка Пелплин в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Политехника Опольска, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.