Смотреть онлайн Декка Пелплин - Политехника Опольска 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша. Дивизион 1. Баскетбол: Декка Пелплин — Политехника Опольска, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Hala Sportowa Pelplin.
Превью матча Декка Пелплин — Политехника Опольска
Команда Декка Пелплин в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Политехника Опольска, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.