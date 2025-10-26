Смотреть онлайн LKS Lodz - Политехника Опольска 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша. Дивизион 1. Баскетбол: LKS Lodz — Политехника Опольска, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Atlas Arena.
14:22 27:21 15:23 25:14
Превью матча LKS Lodz — Политехника Опольска
Команда LKS Lodz в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Политехника Опольска, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения.