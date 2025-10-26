26.10.2025
Смотреть онлайн Polonia 1912 Leszno - ГКС Тыхы 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша. Дивизион 1. Баскетбол: Polonia 1912 Leszno — ГКС Тыхы, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Польша. Дивизион 1. Баскетбол
Завершен
22:18 20:15 25:11 21:23
22:18 20:15 25:11 21:23
88 : 67
26 октября 2025
Превью матча Polonia 1912 Leszno — ГКС Тыхы
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
19
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
16
11
% реализации штрафных
64
55
Комментарии к матчу