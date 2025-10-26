Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Полония - Полфарма Старогард 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша. Дивизион 1. Баскетбол: ПолонияПолфарма Старогард, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Sports Arena Kolo.

МСК, 7 тур, Арена: Sports Arena Kolo
Польша. Дивизион 1. Баскетбол
Полония
Завершен
19:17 19:18 23:23 25:19
86 : 77
26 октября 2025
Полфарма Старогард
Смотреть онлайн
Превью матча Полония — Полфарма Старогард

Команда Полония в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Полфарма Старогард, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
23
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
15
16
% реализации штрафных
65.2
64
Игры 7 тур
26.10.2025
Спуйня Старгард
93:73
Зубры Белосток
Завершен
26.10.2025
LKS Lodz
81:80
Политехника Опольска
Завершен
26.10.2025
Polonia 1912 Leszno
88:67
ГКС Тыхы
Завершен
26.10.2025
Полония
86:77
Полфарма Старогард
Завершен
25.10.2025
Ланьцут
77:70
Декка Пелплин
Отменен
24.10.2025
КСК Нотец Иновроклав
82:79
Miners Katowice
Завершен
