Смотреть онлайн Полония - Полфарма Старогард 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша. Дивизион 1. Баскетбол: Полония — Полфарма Старогард, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене Sports Arena Kolo.
19:17 19:18 23:23 25:19
Превью матча Полония — Полфарма Старогард
Команда Полония в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Полфарма Старогард, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.