Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Сатрия Муда - Бима Перкаса Джоджа 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Indonesia IBL Cup: Сатрия МудаБима Перкаса Джоджа . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
Indonesia IBL Cup
Сатрия Муда
Завершен
31:14 23:10 29:14 17:6
100 : 44
18 августа 2025
Бима Перкаса Джоджа
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сатрия Муда — Бима Перкаса Джоджа

Команда Сатрия Муда в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Бима Перкаса Джоджа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
17
3-х очк. попадания
14
1
Реализовано штрафных
10
7
% реализации штрафных
50
63.6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Февраля
19:30
Хирона Хирона
Барселона Барселона
16 Февраля
23:00
Кальяри Кальяри
Лечче Лечче
16 Февраля
22:45
Маклесфилд Маклесфилд
Брентфорд Брентфорд
16 Февраля
22:30
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Илирия Илирия
16 Февраля
20:00
FURIA FURIA
Team Falcons Team Falcons
16 Февраля
20:00
Korabelka Women Korabelka Women
Протон Саратов - Женщины Протон Саратов - Женщины
16 Февраля
19:30
Tundra Esports Tundra Esports
MOUZ MOUZ
16 Февраля
21:30
ФК Бейтар Иерусалим ФК Бейтар Иерусалим
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
16 Февраля
21:30
G2 Esports G2 Esports
paiN Gaming paiN Gaming
16 Февраля
20:00