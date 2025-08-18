18.08.2025
Смотреть онлайн Тайвань Бир - Aces 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира The Asian Tournament: Тайвань Бир — Aces . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
The Asian Tournament
Завершен
23:22 24:22 18:27 24:27
89 : 98
18 августа 2025
Превью матча Тайвань Бир — Aces
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
26
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
17
22
% реализации штрафных
65.4
73.3
