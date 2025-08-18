18.08.2025
Смотреть онлайн Goyang Sky Gunners - НУ Бульдогс 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Goyang Sky Gunners — НУ Бульдогс . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
29:21 16:27 12:17 27:11
84 : 76
18 августа 2025
Превью матча Goyang Sky Gunners — НУ Бульдогс
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
27
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
11
8
% реализации штрафных
61.1
50
Комментарии к матчу