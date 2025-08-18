Смотреть онлайн Fu Jen Catholic Uni - Унив. Чэнь Синь 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Fu Jen Catholic Uni — Унив. Чэнь Синь . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
27:22 13:21 21:24 24:30
Превью матча Fu Jen Catholic Uni — Унив. Чэнь Синь
Команда Fu Jen Catholic Uni в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Унив. Чэнь Синь, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 ноября 2025 на поле команды Fu Jen Catholic Uni, в том матче победу одержали гостьи.