Превью матча Fu Jen Catholic Uni — Унив. Чэнь Синь

Команда Fu Jen Catholic Uni в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Унив. Чэнь Синь, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 ноября 2025 на поле команды Fu Jen Catholic Uni, в том матче победу одержали гостьи.