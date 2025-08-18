Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Fu Jen Catholic Uni - Унив. Чэнь Синь 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: Fu Jen Catholic UniУнив. Чэнь Синь . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Fu Jen Catholic Uni
Завершен
27:22 13:21 21:24 24:30
85 : 97
18 августа 2025
Унив. Чэнь Синь
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Fu Jen Catholic Uni — Унив. Чэнь Синь

Команда Fu Jen Catholic Uni в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Унив. Чэнь Синь, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 ноября 2025 на поле команды Fu Jen Catholic Uni, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Fu Jen Catholic Uni
Fu Jen Catholic Uni
Унив. Чэнь Синь
Fu Jen Catholic Uni
1 победа
2 побед
33%
67%
20.11.2025
Fu Jen Catholic Uni
Fu Jen Catholic Uni
86:96
Унив. Чэнь Синь
Унив. Чэнь Синь
Обзор
29.10.2025
Унив. Чэнь Синь
Унив. Чэнь Синь
74:72
Fu Jen Catholic Uni
Fu Jen Catholic Uni
Обзор
24.09.2025
Fu Jen Catholic Uni
Fu Jen Catholic Uni
95:92
Унив. Чэнь Синь
Унив. Чэнь Синь
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
27
3-х очк. попадания
8
12
Реализовано штрафных
23
5
% реализации штрафных
82.1
100
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
15 Февраля
20:00
Лион Лион
Ницца Ницца
15 Февраля
22:45
Майорка Майорка
Реал Бетис Реал Бетис
15 Февраля
23:00
Леванте Леванте
Валенсия Валенсия
15 Февраля
20:30
Партизан Партизан
Будучност Будучност
15 Февраля
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Удинезе Удинезе
15 Февраля
20:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вольфсбург Вольфсбург
15 Февраля
19:30
Арсенал Арсенал
Уиган Уиган
15 Февраля
19:30
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
Милан Милан
15 Февраля
22:00