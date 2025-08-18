18.08.2025
Смотреть онлайн National Taiwan University of Arts - Национальный Университет Тайвань 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: National Taiwan University of Arts — Национальный Университет Тайвань . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
23:17 23:20 33:20 31:17
110 : 74
18 августа 2025
Превью матча National Taiwan University of Arts — Национальный Университет Тайвань
История последних встреч
National Taiwan University of Arts
Национальный Университет Тайвань
1 победа
0 побед
100%
0%
19.11.2025
National Taiwan University of Arts
102:25
Национальный Университет Тайвань
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
17
9
Реализовано штрафных
19
12
% реализации штрафных
90.5
66.7
Комментарии к матчу