Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.08.2025

Смотреть онлайн Niagara River Lions - Scarborough Shooting Stars 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Canada EBL: Niagara River LionsScarborough Shooting Stars, 2 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Canada EBL
Niagara River Lions
Завершен
25:26 24:24 25:18 19:23
93 : 91
23 августа 2025
Scarborough Shooting Stars
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Niagara River Lions — Scarborough Shooting Stars

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
22
3-х очк. попадания
14
12
Реализовано штрафных
21
11
% реализации штрафных
100
61.1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Амур Амур
22 Февраля
14:00
Металлург Металлург
Адмирал Адмирал
22 Февраля
14:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Спартак Спартак
22 Февраля
14:30
Барыс Барыс
Северсталь Северсталь
22 Февраля
15:00
Нефтехимик Нефтехимик
Сибирь Сибирь
22 Февраля
17:00
Рома Рома
Кремонезе Кремонезе
22 Февраля
22:45
Аталанта Аталанта
Наполи Наполи
22 Февраля
17:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
ХК Югра ХК Югра
22 Февраля
09:00
Автомобилист Автомобилист
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
22 Февраля
15:00
Милан Милан
Парма Парма
22 Февраля
20:00