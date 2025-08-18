18.08.2025
Смотреть онлайн Club Fsb U21 - Santa Ana Tigres U21 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Club Fsb U21 — Santa Ana Tigres U21 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК
El Salvador Fesabal U21
Завершен
7:11 14:16 17:8 12:23
7:11 14:16 17:8 12:23
50 : 58
18 августа 2025
Превью матча Club Fsb U21 — Santa Ana Tigres U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
22
3-х очк. попадания
1
2
Реализовано штрафных
11
8
% реализации штрафных
61.1
66.7
Комментарии к матчу