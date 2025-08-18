18.08.2025
Смотреть онлайн Santa Tecla Imdels Elite U21 - A. Lobos BKB U21 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Santa Tecla Imdels Elite U21 — A. Lobos BKB U21 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
El Salvador Fesabal U21
Завершен
16:16
16:16
16 : 16
18 августа 2025
Превью матча Santa Tecla Imdels Elite U21 — A. Lobos BKB U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
5
6
3-х очк. попадания
0
1
Реализовано штрафных
6
1
% реализации штрафных
75
100
Комментарии к матчу