Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Games : Шанхай Шаркс — Sichuan . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

Превью матча Шанхай Шаркс — Sichuan

Команда Шанхай Шаркс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Sichuan, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 ноября 2025 на поле команды Sichuan, в том матче победу одержали хозяева.