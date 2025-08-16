Смотреть онлайн Sichuan Province Women - Хэйлунцзян Драгонз 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира China National Games Women: Sichuan Province Women — Хэйлунцзян Драгонз . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
36:18 35:13 25:13 23:13
Превью матча Sichuan Province Women — Хэйлунцзян Драгонз
Команда Sichuan Province Women в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей.