16.08.2025
Смотреть онлайн Чжэцзян - Женщины - Хэбэй - Женщины 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира China National Games Women: Чжэцзян - Женщины — Хэбэй - Женщины . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
China National Games Women
Завершен
19:16 23:5 17:9 20:4
79 : 34
16 августа 2025
Превью матча Чжэцзян - Женщины — Хэбэй - Женщины
Комментарии к матчу