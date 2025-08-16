16.08.2025
Смотреть онлайн China U23 3x3 Women - Malaysia 3x3 U23 Women 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: China U23 3x3 Women — Malaysia 3x3 U23 Women . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:20 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
17:8
21 : 11
16 августа 2025
Превью матча China U23 3x3 Women — Malaysia 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
1
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
6
0
% реализации штрафных
60
0
Комментарии к матчу