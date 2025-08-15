Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Шанхай - Женщины - Цзянсу - Женщины 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира China National Games Women: Шанхай - ЖенщиныЦзянсу - Женщины . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .

МСК
China National Games Women
Шанхай - Женщины
Завершен
17:17 10:19 22:24 16:24
65 : 84
15 августа 2025
Цзянсу - Женщины
Смотреть онлайн
Превью матча Шанхай - Женщины — Цзянсу - Женщины

Команда Шанхай - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Цзянсу - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Динамо Минск Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Трактор Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо Торпедо
Динамо Москва Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь Северсталь
Нефтехимик Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе Кремонезе
Дженоа Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Лион Лион
Ницца Ницца
15 Февраля
22:45