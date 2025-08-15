15.08.2025
Смотреть онлайн China U23 3x3 Women - Kazakhstan 3x3 U23 Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: China U23 3x3 Women — Kazakhstan 3x3 U23 Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:10 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
21:6
21 : 6
15 августа 2025
Превью матча China U23 3x3 Women — Kazakhstan 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
4
0
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
0
% реализации штрафных
100
0
Комментарии к матчу