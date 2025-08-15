Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — China National Games : Sichuan — Hubei . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

Превью матча Sichuan — Hubei

Команда Sichuan в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Hubei, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Hubei, в том матче победу одержали гостьи.