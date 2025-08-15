Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Sichuan - Hubei 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайChina National Games: SichuanHubei . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
China National Games
Sichuan
Завершен
27:24 28:19 28:27 20:22
103 : 92
15 августа 2025
Hubei
Смотреть онлайн
Превью матча Sichuan — Hubei

Команда Sichuan в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Hubei, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Hubei, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Sichuan
Sichuan
Hubei
Sichuan
1 победа
1 победа
50%
50%
04.11.2025
Hubei
Hubei
61:124
Sichuan
Sichuan
Обзор
05.09.2025
Sichuan
Sichuan
74:82
Hubei
Hubei
Обзор
Комментарии к матчу
