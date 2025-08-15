15.08.2025
Смотреть онлайн Kazakhstan 3x3 U23 Women - Iran 3x3 U23 Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League Women: Kazakhstan 3x3 U23 Women — Iran 3x3 U23 Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:20 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League Women
Отменен
12:10
12 : 10
15 августа 2025
Превью матча Kazakhstan 3x3 U23 Women — Iran 3x3 U23 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
0
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
0
% реализации штрафных
50
0
Комментарии к матчу