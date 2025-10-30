Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Индиана Пэйсерс - Даллас Мэверикс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Индиана ПэйсерсДаллас Мэверикс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс Центр.

МСК, Арена: Американ Эйрлайнс Центр
НБА
Индиана Пэйсерс
Завершен
30:25 25:27 19:29 31:26
105 : 107
30 октября 2025
Даллас Мэверикс
Смотреть онлайн
Превью матча Индиана Пэйсерс — Даллас Мэверикс

Команда Индиана Пэйсерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Даллас Мэверикс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.

Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
5
США
Jarace Walker
22
США
Isaiah Jackson
43
Камерун
Паскаль Сиакам
26
США
Ben Sheppard
23
США
Aaron Nesmith
Тренер
США
Rick Carlisle
Даллас Мэверикс Даллас Мэверикс
31
США
Клэй Томпсон
00
США
Max Christie
32
США
Cooper Flagg
25
США
ПиДжей Вашингтон
3
США
Энтони Дэйвис
Тренер
США
Jason Kidd

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
31
3-х очк. попадания
13
5
Реализовано штрафных
18
30
% реализации штрафных
64.3
83.3
Кол-во реализованных бросков
54
66
