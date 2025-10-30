Смотреть онлайн Индиана Пэйсерс - Даллас Мэверикс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Индиана Пэйсерс — Даллас Мэверикс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс Центр.
30:25 25:27 19:29 31:26
Превью матча Индиана Пэйсерс — Даллас Мэверикс
Команда Индиана Пэйсерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Даллас Мэверикс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.