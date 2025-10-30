Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Кливленд Кавальерс — Бостон Сельтикс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене ТД Гарден .

Превью матча Кливленд Кавальерс — Бостон Сельтикс

Команда Кливленд Кавальерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Бостон Сельтикс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Кливленд Кавальерс, в том матче победу одержали гостьи.