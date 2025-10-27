Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Голден 1-центр .

Превью матча Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз

Команда Лос-Анджелес Лейкерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Сакраменто Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Сакраменто Кингз, в том матче победу одержали хозяева.