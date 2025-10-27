Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Голден 1-центр.

МСК, Арена: Голден 1-центр
НБА
Лос-Анджелес Лейкерс
Завершен
36:27 26:35 33:28 32:30
127 : 120
27 октября 2025
Сакраменто Кингз
Превью матча Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз

Команда Лос-Анджелес Лейкерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Сакраменто Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Сакраменто Кингз, в том матче победу одержали хозяева.

Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
36
США
Маркус Смарт
5
Багамы
Деандре Айтон
15
США
Austin Reaves
7
Нигерия
Gabe Vincent
28
Япония
Руй Хачимура
Тренер
США
Джей Джей Редик
Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
17
Германия
Деннис Шредер
8
США
Зак ЛаВин
10
США
Демар ДеРозан
23
США
Keon Ellis
11
Литва
Домантас Сабонис
Тренер
США
Даг Кристи

История последних встреч

Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс
Сакраменто Кингз
Лос-Анджелес Лейкерс
0 побед
1 победа
0%
100%
18.10.2025
Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз
117:116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
31
27
3-х очк. попадания
8
18
Реализовано штрафных
41
12
% реализации штрафных
87.2
66.7
Кол-во реализованных бросков
79
57
