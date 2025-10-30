Смотреть онлайн Орландо Мэджик - Детройт Пистонс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Орландо Мэджик — Детройт Пистонс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Little Caesars Arena.
36:29 28:36 28:36 24:34
Превью матча Орландо Мэджик — Детройт Пистонс
Команда Орландо Мэджик в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Детройт Пистонс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.