27.10.2025

Смотреть онлайн Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Милуоки БаксКливленд Кавальерс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Rocket Mortgage Fieldhouse.

МСК, Арена: Rocket Mortgage Fieldhouse
НБА
Милуоки Бакс
Завершен
31:29 25:36 28:21 29:32
113 : 118
27 октября 2025
Кливленд Кавальерс
Смотреть онлайн
Превью матча Милуоки Бакс — Кливленд Кавальерс

Команда Милуоки Бакс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Кливленд Кавальерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 ноября 2025 на поле команды Милуоки Бакс, в том матче победу одержали гостьи.

Милуоки Бакс Милуоки Бакс
3
США
Майлс Тернер
5
США
Гари Трент Джуниор
20
США
AJ Green
34
Греция
Яннис Адетокунбо
13
США
Ryan Rollins
Тренер
США
Doc Rivers
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
4
США
Evan Mobley
12
США
Де'Андре Хантер
5
США
Sam Merrill
45
США
Донован Митчелл
31
США
Джарретт Аллен
Тренер
США
Kenny Atkinson

История последних встреч

Милуоки Бакс
Милуоки Бакс
Кливленд Кавальерс
Милуоки Бакс
0 побед
2 побед
0%
100%
18.11.2025
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс
106:118
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс
Обзор
12.07.2025
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс
93:83
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
27
3-х очк. попадания
13
12
Реализовано штрафных
20
28
% реализации штрафных
74.1
80
Кол-во реализованных бросков
60
67
Комментарии к матчу
