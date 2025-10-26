Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Бостон Сельтикс - Детройт Пистонс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Бостон СельтиксДетройт Пистонс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Little Caesars Arena.

МСК, Арена: Little Caesars Arena
НБА
Бостон Сельтикс
Завершен
33:24 25:36 23:34 32:25
113 : 119
26 октября 2025
Детройт Пистонс
Превью матча Бостон Сельтикс — Детройт Пистонс

Команда Бостон Сельтикс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча. Команда Детройт Пистонс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.

Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
27
США
Jordan Walsh
88
Португалия
Neemias Queta
7
США
Джейлен Браун
9
США
Деррик Уайт
11
США
Payton Pritchard
Тренер
Joe Mazzulla
Детройт Пистонс Детройт Пистонс
24
США
Daniss Jenkins
5
США
Ron Holland
28
США
Isaiah Stewart
США
Jalen Duren
55
США
Дункан Робинсон
Тренер
США
J. B. Bickerstaff

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
30
3-х очк. попадания
15
9
Реализовано штрафных
18
32
% реализации штрафных
78.3
88.9
Кол-во реализованных бросков
58
71
