Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Сакраменто Кингз — Оклахома-Сити Тандер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Чизпик Энерджи-арена .

Превью матча Сакраменто Кингз — Оклахома-Сити Тандер

Команда Сакраменто Кингз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Оклахома-Сити Тандер, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Оклахома-Сити Тандер, в том матче победу одержали хозяева.