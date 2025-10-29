Смотреть онлайн Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Сакраменто Кингз — Оклахома-Сити Тандер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Чизпик Энерджи-арена.
29:24 33:34 21:22 18:27
Превью матча Сакраменто Кингз — Оклахома-Сити Тандер
Команда Сакраменто Кингз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Оклахома-Сити Тандер, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Оклахома-Сити Тандер, в том матче победу одержали хозяева.