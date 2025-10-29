Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Чизпик Энерджи-арена.

МСК, Арена: Чизпик Энерджи-арена
НБА
Сакраменто Кингз
Завершен
29:24 33:34 21:22 18:27
101 : 107
29 октября 2025
Оклахома-Сити Тандер
Превью матча Сакраменто Кингз — Оклахома-Сити Тандер

Команда Сакраменто Кингз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Оклахома-Сити Тандер, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Оклахома-Сити Тандер, в том матче победу одержали хозяева.

Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
17
Германия
Деннис Шредер
8
США
Зак ЛаВин
10
США
Демар ДеРозан
11
Литва
Домантас Сабонис
18
США
Расселл Уэстбрук
Тренер
США
Даг Кристи
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
22
США
Cason Wallace
5
Канада
Luguentz Dort
21
США
Aaron Wiggins
2
Канада
Шай Гилгеус-Александр
55
США
Исайя Хартенштейн
Тренер
Mark Daigneault

История последних встреч

Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз
Оклахома-Сити Тандер
Сакраменто Кингз
0 побед
1 победа
0%
100%
08.11.2025
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити Тандер
132:101
Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
28
3-х очк. попадания
10
14
Реализовано штрафных
19
9
% реализации штрафных
90.5
90
Кол-во реализованных бросков
55
51
