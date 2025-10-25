Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Intuit Dome .

Превью матча Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс

Команда Финикс Санз в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Лос-Анджелес Клипперс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Финикс Санз, в том матче победу одержали хозяева.