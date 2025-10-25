Смотреть онлайн Юта Джаз - Сакраменто Кингз 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Юта Джаз — Сакраменто Кингз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Голден 1-центр.
24:31 22:18 30:29 28:27
Превью матча Юта Джаз — Сакраменто Кингз
Команда Юта Джаз в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Сакраменто Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.