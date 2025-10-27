Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардс 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Шарлотт ХорнетсВашингтон Уизардс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Верайзон-центр.

МСК, Арена: Верайзон-центр
НБА
Шарлотт Хорнетс
Завершен
31:30 20:32 44:26 44:25
139 : 113
27 октября 2025
Вашингтон Уизардс
Смотреть онлайн
Превью матча Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардс

Команда Шарлотт Хорнетс в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч. Команда Вашингтон Уизардс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений.

Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
1
США
LaMelo Ball
7
США
Kon Knueppel
США
Майлс Бриджс
8
США
Коллин Секстон
11
США
Ryan Kalkbrenner
Тренер
Charles Lee
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
22
США
Крис Миддлтон
7
США
Carlton Carrington
18
Швейцария
Kyshawn George
20
Франция
Alexandre Sarr
3
США
Си Джей МакКоллум
Тренер
Brian Keefe

Статистика матча

2-х очк. попадания
32
31
3-х очк. попадания
15
10
Реализовано штрафных
30
21
% реализации штрафных
83.3
84
Кол-во реализованных бросков
77
62
Комментарии к матчу
