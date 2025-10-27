Смотреть онлайн Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардс 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Верайзон-центр.
31:30 20:32 44:26 44:25
Превью матча Шарлотт Хорнетс — Вашингтон Уизардс
Команда Шарлотт Хорнетс в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 1 матч. Команда Вашингтон Уизардс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений.