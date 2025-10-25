Смотреть онлайн Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Милуоки Бакс — Торонто Рэпторс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Эйр Канада-центр.
27:19 25:35 34:32 36:30
Превью матча Милуоки Бакс — Торонто Рэпторс
Команда Милуоки Бакс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Торонто Рэпторс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Милуоки Бакс, в том матче победу одержали гостьи.