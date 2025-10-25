Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Милуоки БаксТоронто Рэпторс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Эйр Канада-центр.

МСК, Арена: Эйр Канада-центр
НБА
Милуоки Бакс
Завершен
27:19 25:35 34:32 36:30
122 : 116
25 октября 2025
Торонто Рэпторс
Превью матча Милуоки Бакс — Торонто Рэпторс

Команда Милуоки Бакс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Торонто Рэпторс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Милуоки Бакс, в том матче победу одержали гостьи.

Милуоки Бакс Милуоки Бакс
13
США
Ryan Rollins
20
США
AJ Green
5
США
Гари Трент Джуниор
34
Греция
Яннис Адетокунбо
3
США
Майлс Тернер
Тренер
США
Doc Rivers
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
19
Австрия
Якоб Пельтль
5
США
Immanuel Quickley
9
Канада
ЭрДжей Барретт
4
США
Scottie Barnes
3
США
Брэндон Ингрэм
Тренер
Darko Rajakovic

История последних встреч

Милуоки Бакс
Милуоки Бакс
Торонто Рэпторс
Милуоки Бакс
0 побед
1 победа
0%
100%
05.11.2025
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс
100:128
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
33
31
3-х очк. попадания
14
11
Реализовано штрафных
14
21
% реализации штрафных
56
65.6
Кол-во реализованных бросков
61
63
Комментарии к матчу
