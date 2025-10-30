Смотреть онлайн Атланта Хокс - Бруклин Нетс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Атланта Хокс — Бруклин Нетс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Барклайс Центр.
34:27 30:24 30:32 23:29
Превью матча Атланта Хокс — Бруклин Нетс
Команда Атланта Хокс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Бруклин Нетс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений.