30.10.2025

Смотреть онлайн Мемфис Гриззлис - Финикс Санз 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Мемфис ГриззлисФиникс Санз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Токинг Стик Ризот-арена.

МСК, Арена: Токинг Стик Ризот-арена
НБА
Мемфис Гриззлис
Завершен
27:26 22:27 32:25 33:35
114 : 113
30 октября 2025
Финикс Санз
Смотреть онлайн
Превью матча Мемфис Гриззлис — Финикс Санз

Команда Мемфис Гриззлис в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Финикс Санз, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

Мемфис Гриззлис Мемфис Гриззлис
США
Jaylen Wells
3
США
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
31
Австралия
Jock Landale
12
США
Джа Морант
8
США
Джарен Джексон Джуниор
Тренер
Финляндия
Tuomas Iisalo
Финикс Санз Финикс Санз
00
США
Ройс О'нил
1
США
Девин Букер
15
США
Mark Williams
США
Ryan Dunn
8
США
Грейсон Аллен
Тренер
США
Джордан Отт

Статистика матча

2-х очк. попадания
29
25
3-х очк. попадания
15
16
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
84.6
88.2
Кол-во реализованных бросков
55
56
