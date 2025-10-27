Смотреть онлайн Торонто Рэпторс - Даллас Мэверикс 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Торонто Рэпторс — Даллас Мэверикс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс Центр.
32:32 34:32 25:39 38:36
Превью матча Торонто Рэпторс — Даллас Мэверикс
Команда Торонто Рэпторс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Даллас Мэверикс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.