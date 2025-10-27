Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Торонто Рэпторс - Даллас Мэверикс 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Торонто РэпторсДаллас Мэверикс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс Центр.

МСК, Арена: Американ Эйрлайнс Центр
НБА
Торонто Рэпторс
Завершен
32:32 34:32 25:39 38:36
129 : 139
27 октября 2025
Даллас Мэверикс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Торонто Рэпторс — Даллас Мэверикс

Команда Торонто Рэпторс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Даллас Мэверикс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.

Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
4
США
Scottie Barnes
3
США
Брэндон Ингрэм
9
Канада
ЭрДжей Барретт
5
США
Immanuel Quickley
19
Австрия
Якоб Пельтль
Тренер
Darko Rajakovic
Даллас Мэверикс Даллас Мэверикс
31
США
Клэй Томпсон
2
США
Dereck Lively
32
США
Cooper Flagg
25
США
ПиДжей Вашингтон
3
США
Энтони Дэйвис
Тренер
США
Jason Kidd

Статистика матча

2-х очк. попадания
36
40
3-х очк. попадания
13
10
Реализовано штрафных
18
29
% реализации штрафных
75
74.4
Кол-во реализованных бросков
67
79
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
11:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10