27.10.2025

Смотреть онлайн Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Intuit Dome.

МСК, Арена: Intuit Dome
НБА
Портленд Трэйл Блэйзерс
Завершен
23:34 37:21 22:32 25:27
107 : 114
27 октября 2025
Лос-Анджелес Клипперс
Превью матча Портленд Трэйл Блэйзерс — Лос-Анджелес Клипперс

Команда Портленд Трэйл Блэйзерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Лос-Анджелес Клипперс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Трэйл Блэйзерс
17
Канада
Shaedon Sharpe
33
Бельгия
Toumani Camara
8
Израиль
Deni Avdija
23
США
Donovan Clingan
5
США
Дрю Холидэй
Тренер
США
Chauncey Billups
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
40
Босния и Герцеговина
Ивица Зубац
5
США
Деррик Джонс
2
США
Кауай Леонард
10
Сербия
Богдан Богданович
1
США
Джеймс Харден
Тренер
США
Tyronn Lue

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
32
3-х очк. попадания
11
12
Реализовано штрафных
28
14
% реализации штрафных
82.4
93.3
Кол-во реализованных бросков
61
58
