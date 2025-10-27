Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Нью-Йорк Никс — Майами Хит . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс-арена .

Превью матча Нью-Йорк Никс — Майами Хит

Команда Нью-Йорк Никс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Майами Хит, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 ноября 2025 на поле команды Нью-Йорк Никс, в том матче победу одержали гостьи.