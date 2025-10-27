Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Никс - Майами Хит 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Нью-Йорк НиксМайами Хит . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс-арена.

МСК, Арена: Американ Эйрлайнс-арена
НБА
Нью-Йорк Никс
Завершен
27:24 27:33 27:31 26:27
107 : 115
27 октября 2025
Майами Хит
Смотреть онлайн
Превью матча Нью-Йорк Никс — Майами Хит

Команда Нью-Йорк Никс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Майами Хит, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 ноября 2025 на поле команды Нью-Йорк Никс, в том матче победу одержали гостьи.

Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
55
Германия
Ariel Hukporti
32
США
Карл-Энтони Таунс
11
США
Джален Брансон
8
Англия
ОГ Ануноби
25
США
Микал Бриджес
Тренер
США
Mike Brown
Майами Хит Майами Хит
22
Канада
Эндрю Уиггинс
45
США
Davion Mitchell
7
США
Kelel Ware
13
США
Бам Адебайо
24
США
Норман Пауэлл
Тренер
США
Erik Spoelstra

История последних встреч

Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
Майами Хит
Нью-Йорк Никс
1 победа
1 победа
50%
50%
18.11.2025
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
113:115
Майами Хит
Майами Хит
Обзор
15.11.2025
Майами Хит
Майами Хит
132:140
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
25
3-х очк. попадания
15
13
Реализовано штрафных
16
26
% реализации штрафных
80
83.9
Кол-во реализованных бросков
54
64
