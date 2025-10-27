Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Индиана Пэйсерс — Миннесота Тимбервулвз . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр .

Превью матча Индиана Пэйсерс — Миннесота Тимбервулвз

Команда Индиана Пэйсерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Миннесота Тимбервулвз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Индиана Пэйсерс, в том матче победу одержали хозяева.