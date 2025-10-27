Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Индиана Пэйсерс - Миннесота Тимбервулвз 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Таргет-центр.

МСК, Арена: Таргет-центр
НБА
Индиана Пэйсерс
Завершен
28:28 32:30 17:28 33:28
110 : 114
27 октября 2025
Миннесота Тимбервулвз
Превью матча Индиана Пэйсерс — Миннесота Тимбервулвз

Команда Индиана Пэйсерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Миннесота Тимбервулвз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Индиана Пэйсерс, в том матче победу одержали хозяева.

Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
26
США
Ben Sheppard
23
США
Aaron Nesmith
32
США
Jay Huff
22
США
Isaiah Jackson
43
Камерун
Паскаль Сиакам
Тренер
США
Rick Carlisle
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
27
Франция
Руди Гоберт
30
США
Юлиус Рэндл
3
США
Jaden McDaniels
США
Донте Дивинченцо
5
США
Anthony Edwards
Тренер
Chris Finch

История последних встреч

Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
Миннесота Тимбервулвз
Индиана Пэйсерс
1 победа
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Индиана Пэйсерс
Индиана Пэйсерс
135:134
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
29
3-х очк. попадания
14
10
Реализовано штрафных
18
26
% реализации штрафных
66.7
70.3
Кол-во реализованных бросков
57
65
Комментарии к матчу
