Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Бруклин Нетс — Сан-Антонио Спёрс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене AT&T-центр.
24:31 24:38 33:19 26:30
Превью матча Бруклин Нетс — Сан-Антонио Спёрс
Команда Бруклин Нетс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Сан-Антонио Спёрс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.