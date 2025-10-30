Смотреть онлайн Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Нью-Орлеан Пеликанс — Денвер Наггетс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Пепси Центр.
25:34 22:19 11:39 30:30
Превью матча Нью-Орлеан Пеликанс — Денвер Наггетс
Команда Нью-Орлеан Пеликанс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 7 матчей. Команда Денвер Наггетс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.