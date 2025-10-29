Смотреть онлайн Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Нью-Йорк Никс — Милуоки Бакс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Fiserv Forum.
26:27 45:32 20:35 20:27
Превью матча Нью-Йорк Никс — Милуоки Бакс
Команда Нью-Йорк Никс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Милуоки Бакс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.