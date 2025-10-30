Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Портленд Трэйл Блэйзерс — Юта Джаз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Энерджи Солюшнз-арена .

Превью матча Портленд Трэйл Блэйзерс — Юта Джаз

Команда Портленд Трэйл Блэйзерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Юта Джаз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Портленд Трэйл Блэйзерс, в том матче победу одержали гостьи.