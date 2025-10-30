Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Энерджи Солюшнз-арена.

МСК, Арена: Энерджи Солюшнз-арена
НБА
Портленд Трэйл Блэйзерс
Завершен
33:43 46:30 38:25 19:36
136 : 134
30 октября 2025
Юта Джаз
Превью матча Портленд Трэйл Блэйзерс — Юта Джаз

Команда Портленд Трэйл Блэйзерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Юта Джаз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Портленд Трэйл Блэйзерс, в том матче победу одержали гостьи.

Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Трэйл Блэйзерс
23
США
Donovan Clingan
5
США
Дрю Холидэй
17
Канада
Shaedon Sharpe
8
Израиль
Deni Avdija
33
Бельгия
Toumani Camara
Тренер
США
Chauncey Billups
Юта Джаз Юта Джаз
24
США
Walker Kessler
10
Украина
Сви Михайлюк
22
США
Kyle Filipowski
3
США
Keyonte George
23
Финляндия
Лаури Маркканен
Тренер
Will Hardy

История последних встреч

Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд Трэйл Блэйзерс
Юта Джаз
Портленд Трэйл Блэйзерс
0 побед
1 победа
0%
100%
17.10.2025
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд Трэйл Блэйзерс
129:132
Юта Джаз
Юта Джаз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
30
3-х очк. попадания
21
11
Реализовано штрафных
23
41
% реализации штрафных
85.2
82
Кол-во реализованных бросков
67
82
Комментарии к матчу
