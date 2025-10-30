Смотреть онлайн Хьюстон Рокетс - Торонто Рэпторс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Хьюстон Рокетс — Торонто Рэпторс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Эйр Канада-центр.
39:30 31:33 36:28 33:30
Превью матча Хьюстон Рокетс — Торонто Рэпторс
Команда Хьюстон Рокетс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Торонто Рэпторс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.