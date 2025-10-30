Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Хьюстон Рокетс - Торонто Рэпторс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на арене Эйр Канада-центр.

МСК, Арена: Эйр Канада-центр
НБА
Хьюстон Рокетс
Завершен
39:30 31:33 36:28 33:30
139 : 121
30 октября 2025
Торонто Рэпторс
Превью матча Хьюстон Рокетс — Торонто Рэпторс

Команда Хьюстон Рокетс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Торонто Рэпторс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
28
Турция
Alperen Sengun
20
Нигерия
Джош Окоджи
1
США
Amen Thompson
7
США
Кевин Дюрант
10
США
Jabari Smith
Тренер
США
Ime Udoka
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
9
Канада
ЭрДжей Барретт
5
США
Immanuel Quickley
4
США
Scottie Barnes
3
США
Брэндон Ингрэм
12
США
Collin Murray-Boyles
Тренер
Darko Rajakovic

Статистика матча

2-х очк. попадания
37
22
3-х очк. попадания
13
21
Реализовано штрафных
26
14
% реализации штрафных
74.3
73.7
Кол-во реализованных бросков
75
57
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
