Смотреть онлайн Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Шарлотт Хорнетс — Майами Хит . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс-арена.