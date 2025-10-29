Смотреть онлайн Шарлотт Хорнетс - Майами Хит 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Шарлотт Хорнетс — Майами Хит . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Американ Эйрлайнс-арена.
34:37 26:39 28:29 29:39
Превью матча Шарлотт Хорнетс — Майами Хит
Команда Шарлотт Хорнетс в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Майами Хит, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Шарлотт Хорнетс, в том матче победу одержали гостьи.