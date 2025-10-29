Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Филадельфия Севенти Сиксерс — Вашингтон Уизардс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Верайзон-центр .

Превью матча Филадельфия Севенти Сиксерс — Вашингтон Уизардс

Команда Филадельфия Севенти Сиксерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Вашингтон Уизардс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июля 2025 на поле команды Филадельфия Севенти Сиксерс, в том матче победу одержали хозяева.