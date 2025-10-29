Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: Филадельфия Севенти СиксерсВашингтон Уизардс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Верайзон-центр.

МСК, Арена: Верайзон-центр
НБА
Филадельфия Севенти Сиксерс
Завершен
32:40 36:32 26:38 32:16 13:8
139 : 134
29 октября 2025
Вашингтон Уизардс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Филадельфия Севенти Сиксерс — Вашингтон Уизардс

Команда Филадельфия Севенти Сиксерс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей. Команда Вашингтон Уизардс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июля 2025 на поле команды Филадельфия Севенти Сиксерс, в том матче победу одержали хозяева.

Филадельфия Севенти Сиксерс Филадельфия Севенти Сиксерс
11
Justin Edwards
77
Багамы
VJ Edgecombe
21
Камерун
Джоэль Эмбид
США
Tyrese Maxey
9
США
Келли Убре
Тренер
США
Nick Nurse
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
22
США
Крис Миддлтон
7
США
Carlton Carrington
18
Швейцария
Kyshawn George
3
США
Си Джей МакКоллум
20
Франция
Alexandre Sarr
Тренер
Brian Keefe

История последних встреч

Филадельфия Севенти Сиксерс
Филадельфия Севенти Сиксерс
Вашингтон Уизардс
Филадельфия Севенти Сиксерс
1 победа
0 побед
100%
0%
16.07.2025
Филадельфия Севенти Сиксерс
Филадельфия Севенти Сиксерс
74:58
Вашингтон Уизардс
Вашингтон Уизардс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
28
34
3-х очк. попадания
17
17
Реализовано штрафных
31
15
% реализации штрафных
86.1
71.4
Кол-во реализованных бросков
77
66
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30