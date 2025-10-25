Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : Атланта Хокс — Орландо Мэджик . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Эмвей-центр .

Превью матча Атланта Хокс — Орландо Мэджик

Команда Атланта Хокс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Орландо Мэджик, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Орландо Мэджик, в том матче победу одержали гостьи.