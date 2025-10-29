Смотреть онлайн Лос-Анджелес Клипперс - ГС Уорриорз 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА: Лос-Анджелес Клипперс — ГС Уорриорз . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Chase Center.
25:33 24:13 14:32 16:20
Превью матча Лос-Анджелес Клипперс — ГС Уорриорз
Команда Лос-Анджелес Клипперс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда ГС Уорриорз, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.