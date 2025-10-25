Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ГС Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАНБА: ГС УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Мода-центр.

МСК, Арена: Мода-центр
НБА
ГС Уорриорз
Завершен
28:28 28:41 35:34 28:36
119 : 139
25 октября 2025
Портленд Трэйл Блэйзерс
Смотреть онлайн
Превью матча ГС Уорриорз — Портленд Трэйл Блэйзерс

Команда ГС Уорриорз в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Портленд Трэйл Блэйзерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды ГС Уорриорз, в том матче победу одержали хозяева.

ГС Уорриорз ГС Уорриорз
23
США
Дрэймонд Грин
30
США
Стивен Карри
10
США
Джимми Батлер
1
Jonathan Kuminga
21
Нидерланды
Quinten Post
Тренер
США
Steve Kerr
Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Трэйл Блэйзерс
33
Бельгия
Toumani Camara
17
Канада
Shaedon Sharpe
23
США
Donovan Clingan
5
США
Дрю Холидэй
8
Израиль
Deni Avdija
Тренер
США
Chauncey Billups

История последних встреч

ГС Уорриорз
ГС Уорриорз
Портленд Трэйл Блэйзерс
ГС Уорриорз
2 побед
1 победа
67%
33%
15.10.2025
ГС Уорриорз
ГС Уорриорз
118:111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд Трэйл Блэйзерс
Обзор
09.10.2025
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд Трэйл Блэйзерс
123:129
ГС Уорриорз
ГС Уорриорз
Обзор
12.07.2025
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд Трэйл Блэйзерс
106:73
ГС Уорриорз
ГС Уорриорз
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
34
3-х очк. попадания
16
16
Реализовано штрафных
33
23
% реализации штрафных
84.6
92
Кол-во реализованных бросков
68
73
Комментарии к матчу
