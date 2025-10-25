Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — НБА : ГС Уорриорз — Портленд Трэйл Блэйзерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Мода-центр .

Превью матча ГС Уорриорз — Портленд Трэйл Блэйзерс

Команда ГС Уорриорз в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Портленд Трэйл Блэйзерс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды ГС Уорриорз, в том матче победу одержали хозяева.